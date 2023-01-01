50 Arjantin pesosundan Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile ARS → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Arjantin Pesosu
|1 PGK
|95.90690 ARS
|5 PGK
|479.53450 ARS
|10 PGK
|959.06900 ARS
|20 PGK
|1918.13800 ARS
|50 PGK
|4795.34500 ARS
|100 PGK
|9590.69000 ARS
|250 PGK
|23976.72500 ARS
|500 PGK
|47953.45000 ARS
|1000 PGK
|95906.90000 ARS
|2000 PGK
|191813.80000 ARS
|5000 PGK
|479534.50000 ARS
|10000 PGK
|959069.00000 ARS