Hollanda Antilleri guldeninden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile ANG → NGN çevirin

1.000 ang
692.659 ngn

1,000 ANG = 692,7 NGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hollanda Antilleri parası için en iyi döviz çiftleri

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Nijerya Nairası
1 ANG692,65900 NGN
5 ANG3.463,29500 NGN
10 ANG6.926,59000 NGN
20 ANG13.853,18000 NGN
50 ANG34.632,95000 NGN
100 ANG69.265,90000 NGN
250 ANG173.164,75000 NGN
500 ANG346.329,50000 NGN
1000 ANG692.659,00000 NGN
2000 ANG1.385.318,00000 NGN
5000 ANG3.463.295,00000 NGN
10000 ANG6.926.590,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Hollanda Antilleri Parası
1 NGN0,00144 ANG
5 NGN0,00722 ANG
10 NGN0,01444 ANG
20 NGN0,02887 ANG
50 NGN0,07219 ANG
100 NGN0,14437 ANG
250 NGN0,36093 ANG
500 NGN0,72186 ANG
1000 NGN1,44371 ANG
2000 NGN2,88742 ANG
5000 NGN7,21855 ANG
10000 NGN14,43710 ANG