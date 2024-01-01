Ermeni dramından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AMD → JEP çevirin

1.000 amd
2,04 jep

1,000 AMD = 0,002041 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Jersey poundu
1 AMD0,00204 JEP
5 AMD0,01021 JEP
10 AMD0,02041 JEP
20 AMD0,04082 JEP
50 AMD0,10206 JEP
100 AMD0,20412 JEP
250 AMD0,51030 JEP
500 AMD1,02060 JEP
1000 AMD2,04120 JEP
2000 AMD4,08240 JEP
5000 AMD10,20600 JEP
10000 AMD20,41200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Ermeni Dramı
1 JEP489,90800 AMD
5 JEP2.449,54000 AMD
10 JEP4.899,08000 AMD
20 JEP9.798,16000 AMD
50 JEP24.495,40000 AMD
100 JEP48.990,80000 AMD
250 JEP122.477,00000 AMD
500 JEP244.954,00000 AMD
1000 JEP489.908,00000 AMD
2000 JEP979.816,00000 AMD
5000 JEP2.449.540,00000 AMD
10000 JEP4.899.080,00000 AMD