20 Ermeni dramından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AMD → JEP çevirin

20 amd
0,04 jep

1.00000 AMD = 0.00196 JEP

09:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86561.097691.44831.490541.656880.962618.8261
1 GBP1.1552711.2679105.6371.721811.913961.1120621.7471
1 USD0.911050.788706183.31661.3581.509550.877117.1521
1 INR0.01093510.009466370.012002410.01629930.01811820.01052730.205867

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Ermeni dramından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Jersey poundu
1 AMD0.00196 JEP
5 AMD0.00980 JEP
10 AMD0.01961 JEP
20 AMD0.03921 JEP
50 AMD0.09803 JEP
100 AMD0.19606 JEP
250 AMD0.49015 JEP
500 AMD0.98029 JEP
1000 AMD1.96059 JEP
2000 AMD3.92118 JEP
5000 AMD9.80295 JEP
10000 AMD19.60590 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Ermeni Dramı
1 JEP510.05100 AMD
5 JEP2550.25500 AMD
10 JEP5100.51000 AMD
20 JEP10201.02000 AMD
50 JEP25502.55000 AMD
100 JEP51005.10000 AMD
250 JEP127512.75000 AMD
500 JEP255025.50000 AMD
1000 JEP510051.00000 AMD
2000 JEP1020102.00000 AMD
5000 JEP2550255.00000 AMD
10000 JEP5100510.00000 AMD