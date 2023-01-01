1 Ermeni dramından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile AMD → BWP çevirin

1 amd
0.04 bwp

1.00000 AMD = 0.03527 BWP

9:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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AMD → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864151.05487.68751.421791.65010.966518.6105
1GBP1.1572111.2197101.4731.645311.909511.1184421.5362
1USD0.948850.819874183.1951.348951.565560.91717.657
1INR0.01140410.009854840.0120210.01621430.01881790.01102230.212236

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Ermeni dramından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Botsvana Pulası
1 AMD0.03527 BWP
5 AMD0.17637 BWP
10 AMD0.35274 BWP
20 AMD0.70549 BWP
50 AMD1.76372 BWP
100 AMD3.52744 BWP
250 AMD8.81860 BWP
500 AMD17.63720 BWP
1000 AMD35.27440 BWP
2000 AMD70.54880 BWP
5000 AMD176.37200 BWP
10000 AMD352.74400 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Ermeni Dramı
1 BWP28.34910 AMD
5 BWP141.74550 AMD
10 BWP283.49100 AMD
20 BWP566.98200 AMD
50 BWP1417.45500 AMD
100 BWP2834.91000 AMD
250 BWP7087.27500 AMD
500 BWP14174.55000 AMD
1000 BWP28349.10000 AMD
2000 BWP56698.20000 AMD
5000 BWP141745.50000 AMD
10000 BWP283491.00000 AMD