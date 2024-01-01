bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile AED → BDT çevirin

1.000 aed
29.810,80 bdt

1,000 AED = 29,81 BDT

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Bangladeş Takası
1 AED29,81080 BDT
5 AED149,05400 BDT
10 AED298,10800 BDT
20 AED596,21600 BDT
50 AED1.490,54000 BDT
100 AED2.981,08000 BDT
250 AED7.452,70000 BDT
500 AED14.905,40000 BDT
1000 AED29.810,80000 BDT
2000 AED59.621,60000 BDT
5000 AED149.054,00000 BDT
10000 AED298.108,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 BDT0,03354 AED
5 BDT0,16772 AED
10 BDT0,33545 AED
20 BDT0,67090 AED
50 BDT1,67725 AED
100 BDT3,35449 AED
250 BDT8,38623 AED
500 BDT16,77245 AED
1000 BDT33,54490 AED
2000 BDT67,08980 AED
5000 BDT167,72450 AED
10000 BDT335,44900 AED