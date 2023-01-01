5 Bangladeş takasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile BDT → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Bangladeş Takası
|1 AED
|30.01630 BDT
|5 AED
|150.08150 BDT
|10 AED
|300.16300 BDT
|20 AED
|600.32600 BDT
|50 AED
|1500.81500 BDT
|100 AED
|3001.63000 BDT
|250 AED
|7504.07500 BDT
|500 AED
|15008.15000 BDT
|1000 AED
|30016.30000 BDT
|2000 AED
|60032.60000 BDT
|5000 AED
|150081.50000 BDT
|10000 AED
|300163.00000 BDT