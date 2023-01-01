Belarusiska rubel till Jerseypund

Konvertera BYN till JEP med den verkliga valutakursen

1000 byn
240.34 jep

1.00000 BYN = 0.24034 JEP

Mid-market exchange rate at 13:20
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866751.094691.23111.492321.657230.96418.6737
1 GBP1.1537411.26285105.2541.721711.911961.112221.544
1 USD0.913550.79186183.34651.363351.5140.880717.0598
1 INR0.01096120.009500820.011998110.01635760.01816520.01056670.204685

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du belarusiska rubel till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja BYN i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för BYN till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för belarusisk rubel

BYN till USD

BYN till CAD

BYN till SGD

BYN till AUD

BYN till NZD

BYN till EUR

BYN till GBP

BYN till ZAR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Vitrysk rubel/Jerseypund
1 BYN0.24034 JEP
5 BYN1.20172 JEP
10 BYN2.40343 JEP
20 BYN4.80686 JEP
50 BYN12.01715 JEP
100 BYN24.03430 JEP
250 BYN60.08575 JEP
500 BYN120.17150 JEP
1000 BYN240.34300 JEP
2000 BYN480.68600 JEP
5000 BYN1201.71500 JEP
10000 BYN2403.43000 JEP
Växelkurser Jerseypund/Vitrysk rubel
1 JEP4.16072 BYN
5 JEP20.80360 BYN
10 JEP41.60720 BYN
20 JEP83.21440 BYN
50 JEP208.03600 BYN
100 JEP416.07200 BYN
250 JEP1040.18000 BYN
500 JEP2080.36000 BYN
1000 JEP4160.72000 BYN
2000 JEP8321.44000 BYN
5000 JEP20803.60000 BYN
10000 JEP41607.20000 BYN