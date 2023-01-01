1 Jerseypund till belarusiska rubel

Konvertera JEP till BYN med den verkliga valutakursen

1 jep
4,15 byn

1.00000 JEP = 4.15293 BYN

Mid-market exchange rate at 16:05
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86711.093191.11671.490771.656590.963218.746
1 GBP1.1532711.26065105.0831.719271.910511.1108321.6194
1 USD0.914850.793242183.35621.36381.51550.8811517.1494
1 INR0.01097490.009516290.011996710.01636110.0181810.01057090.205736

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Så här konverterar du Jerseypund till belarusiska rubel

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och BYN i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till BYN och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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Växelkurser Jerseypund/Vitrysk rubel
1 JEP4.15293 BYN
5 JEP20.76465 BYN
10 JEP41.52930 BYN
20 JEP83.05860 BYN
50 JEP207.64650 BYN
100 JEP415.29300 BYN
250 JEP1038.23250 BYN
500 JEP2076.46500 BYN
1000 JEP4152.93000 BYN
2000 JEP8305.86000 BYN
5000 JEP20764.65000 BYN
10000 JEP41529.30000 BYN
Växelkurser Vitrysk rubel/Jerseypund
1 BYN0.24079 JEP
5 BYN1.20397 JEP
10 BYN2.40794 JEP
20 BYN4.81588 JEP
50 BYN12.03970 JEP
100 BYN24.07940 JEP
250 BYN60.19850 JEP
500 BYN120.39700 JEP
1000 BYN240.79400 JEP
2000 BYN481.58800 JEP
5000 BYN1203.97000 JEP
10000 BYN2407.94000 JEP