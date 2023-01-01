5 belarusiska rubel till Jerseypund

Konvertera BYN till JEP med den verkliga valutakursen

5 byn
1,20 jep

1.00000 BYN = 0.24067 JEP

Mid-market exchange rate at 15:19
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866951.093491.14421.49141.657550.9633518.7391
1 GBP1.1534711.2611105.1231.720141.911771.1111921.6132
1 USD0.914550.792959183.35851.3641.515960.88117.1384
1 INR0.01097160.009512630.011996410.01636310.0181860.01056880.205599

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Så här konverterar du belarusiska rubel till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja BYN i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för BYN till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för belarusiska rubel

BYN till USD

BYN till CAD

BYN till SGD

BYN till AUD

BYN till NZD

BYN till EUR

BYN till GBP

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Växelkurser Vitrysk rubel/Jerseypund
1 BYN0.24067 JEP
5 BYN1.20334 JEP
10 BYN2.40669 JEP
20 BYN4.81338 JEP
50 BYN12.03345 JEP
100 BYN24.06690 JEP
250 BYN60.16725 JEP
500 BYN120.33450 JEP
1000 BYN240.66900 JEP
2000 BYN481.33800 JEP
5000 BYN1203.34500 JEP
10000 BYN2406.69000 JEP
Växelkurser Jerseypund/Vitrysk rubel
1 JEP4.15509 BYN
5 JEP20.77545 BYN
10 JEP41.55090 BYN
20 JEP83.10180 BYN
50 JEP207.75450 BYN
100 JEP415.50900 BYN
250 JEP1038.77250 BYN
500 JEP2077.54500 BYN
1000 JEP4155.09000 BYN
2000 JEP8310.18000 BYN
5000 JEP20775.45000 BYN
10000 JEP41550.90000 BYN