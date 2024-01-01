10 новых тайваньских долларов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте TWD в PYG по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₲243,4 PYG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к PYG

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 TWD в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий249,1080249,1080
Низкий242,3640233,0550
В среднем245,5570242,5197
Изменение0.15%4.44%
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Соотношение 1 TWD к PYG

За последние 30 дней максимальный курс TWD к PYG составил 249,1080, а минимальный — 242,3640. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 245,5570. Изменение курса TWD к PYG в процентном соотношении составило 0.15.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к PYG составил 249,1080, а минимальный — 233,0550. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 242,5197. Изменение курса TWD к PYG в процентном соотношении составило 4.44.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,750,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,862115,170,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96110,04197,2691,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,593109,8880,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Парагвайский гуарани
1 TWD243,39100 PYG
5 TWD1 216,95500 PYG
10 TWD2 433,91000 PYG
20 TWD4 867,82000 PYG
50 TWD12 169,55000 PYG
100 TWD24 339,10000 PYG
250 TWD60 847,75000 PYG
500 TWD121 695,50000 PYG
1000 TWD243 391,00000 PYG
2000 TWD486 782,00000 PYG
5000 TWD1 216 955,00000 PYG
10000 TWD2 433 910,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Новый тайваньский доллар
1 PYG0,00411 TWD
5 PYG0,02054 TWD
10 PYG0,04109 TWD
20 PYG0,08217 TWD
50 PYG0,20543 TWD
100 PYG0,41086 TWD
250 PYG1,02716 TWD
500 PYG2,05431 TWD
1000 PYG4,10862 TWD
2000 PYG8,21724 TWD
5000 PYG20,54310 TWD
10000 PYG41,08620 TWD