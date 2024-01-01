1 тысяча новых тайваньских долларов в панамские бальбоа

Сконвертируйте TWD в PAB по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = B/.0,03113 PAB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к PAB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PAB
1 TWD в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03130,0316
Низкий0,03100,0308
В среднем0,03120,0312
Изменение0.16%1.05%
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Соотношение 1 TWD к PAB

За последние 30 дней максимальный курс TWD к PAB составил 0,0313, а минимальный — 0,0310. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0312. Изменение курса TWD к PAB в процентном соотношении составило 0.16.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к PAB составил 0,0316, а минимальный — 0,0308. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0312. Изменение курса TWD к PAB в процентном соотношении составило 1.05.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,5197,775152,7550,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1650,704
1 GBP1,2911,71211,7951,96110,037197,1991,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,593109,8840,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Панамский бальбоа
1 TWD0,03113 PAB
5 TWD0,15567 PAB
10 TWD0,31135 PAB
20 TWD0,62269 PAB
50 TWD1,55674 PAB
100 TWD3,11347 PAB
250 TWD7,78368 PAB
500 TWD15,56735 PAB
1000 TWD31,13470 PAB
2000 TWD62,26940 PAB
5000 TWD155,67350 PAB
10000 TWD311,34700 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Новый тайваньский доллар
1 PAB32,11850 TWD
5 PAB160,59250 TWD
10 PAB321,18500 TWD
20 PAB642,37000 TWD
50 PAB1 605,92500 TWD
100 PAB3 211,85000 TWD
250 PAB8 029,62500 TWD
500 PAB16 059,25000 TWD
1000 PAB32 118,50000 TWD
2000 PAB64 237,00000 TWD
5000 PAB160 592,50000 TWD
10000 PAB321 185,00000 TWD