100 новых тайваньских долларов в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте TWD в KYD по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = $0,02553 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 TWD в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02570,0260
Низкий0,02540,0253
В среднем0,02560,0256
Изменение0.16%1.05%
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Соотношение 1 TWD к KYD

За последние 30 дней максимальный курс TWD к KYD составил 0,0257, а минимальный — 0,0254. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0256. Изменение курса TWD к KYD в процентном соотношении составило 0.16.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к KYD составил 0,0260, а минимальный — 0,0253. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0256. Изменение курса TWD к KYD в процентном соотношении составило 1.05.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,5217,775152,690,934
1 SGD0,75410,5851,0481,1465,861115,1120,704
1 GBP1,291,71111,7931,96110,028196,941,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0945,592109,8170,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Доллар Каймановых островов
1 TWD0,02553 KYD
5 TWD0,12765 KYD
10 TWD0,25531 KYD
20 TWD0,51061 KYD
50 TWD1,27653 KYD
100 TWD2,55305 KYD
250 TWD6,38263 KYD
500 TWD12,76525 KYD
1000 TWD25,53050 KYD
2000 TWD51,06100 KYD
5000 TWD127,65250 KYD
10000 TWD255,30500 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Новый тайваньский доллар
1 KYD39,16890 TWD
5 KYD195,84450 TWD
10 KYD391,68900 TWD
20 KYD783,37800 TWD
50 KYD1 958,44500 TWD
100 KYD3 916,89000 TWD
250 KYD9 792,22500 TWD
500 KYD19 584,45000 TWD
1000 KYD39 168,90000 TWD
2000 KYD78 337,80000 TWD
5000 KYD195 844,50000 TWD
10000 KYD391 689,00000 TWD