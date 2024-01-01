5 новых тайваньских долларов в ямайские доллары

Сконвертируйте TWD в JMD по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = J$4,927 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 TWD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,96164,9719
Низкий4,89244,8270
В среднем4,92724,9121
Изменение0.52%1.97%
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Соотношение 1 TWD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс TWD к JMD составил 4,9616, а минимальный — 4,8924. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9272. Изменение курса TWD к JMD в процентном соотношении составило 0.52.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к JMD составил 4,9719, а минимальный — 4,8270. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9121. Изменение курса TWD к JMD в процентном соотношении составило 1.97.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,680,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,863115,1390,704
1 GBP1,2921,71311,7961,96210,041197,1941,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,592109,8220,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Ямайский доллар
1 TWD4,92700 JMD
5 TWD24,63500 JMD
10 TWD49,27000 JMD
20 TWD98,54000 JMD
50 TWD246,35000 JMD
100 TWD492,70000 JMD
250 TWD1 231,75000 JMD
500 TWD2 463,50000 JMD
1000 TWD4 927,00000 JMD
2000 TWD9 854,00000 JMD
5000 TWD24 635,00000 JMD
10000 TWD49 270,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Новый тайваньский доллар
1 JMD0,20296 TWD
5 JMD1,01482 TWD
10 JMD2,02963 TWD
20 JMD4,05926 TWD
50 JMD10,14815 TWD
100 JMD20,29630 TWD
250 JMD50,74075 TWD
500 JMD101,48150 TWD
1000 JMD202,96300 TWD
2000 JMD405,92600 TWD
5000 JMD1 014,81500 TWD
10000 JMD2 029,63000 TWD