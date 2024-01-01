250 новых тайваньских долларов в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте TWD в HNL по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = L0,7837 HNL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса TWD к HNL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HNL
1 TWD в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78790,7879
Низкий0,77280,7638
В среднем0,78140,7775
Изменение1.33%2.60%
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Соотношение 1 TWD к HNL

За последние 30 дней максимальный курс TWD к HNL составил 0,7879, а минимальный — 0,7728. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7814. Изменение курса TWD к HNL в процентном соотношении составило 1.33.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к HNL составил 0,7879, а минимальный — 0,7638. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7775. Изменение курса TWD к HNL в процентном соотношении составило 2.60.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,6550,933
1 SGD0,75410,5841,0481,1465,862115,1070,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96210,04197,1461,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8040,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Гондурасская лемпира
1 TWD0,78370 HNL
5 TWD3,91852 HNL
10 TWD7,83704 HNL
20 TWD15,67408 HNL
50 TWD39,18520 HNL
100 TWD78,37040 HNL
250 TWD195,92600 HNL
500 TWD391,85200 HNL
1000 TWD783,70400 HNL
2000 TWD1 567,40800 HNL
5000 TWD3 918,52000 HNL
10000 TWD7 837,04000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Новый тайваньский доллар
1 HNL1,27599 TWD
5 HNL6,37995 TWD
10 HNL12,75990 TWD
20 HNL25,51980 TWD
50 HNL63,79950 TWD
100 HNL127,59900 TWD
250 HNL318,99750 TWD
500 HNL637,99500 TWD
1000 HNL1 275,99000 TWD
2000 HNL2 551,98000 TWD
5000 HNL6 379,95000 TWD
10000 HNL12 759,90000 TWD