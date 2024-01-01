1 тысяча новых тайваньских долларов в гонконгские доллары

Сконвертируйте TWD в HKD по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = $0,2421 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 TWD в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24360,2460
Низкий0,24090,2400
В среднем0,24230,2430
Изменение0.22%0.81%
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Соотношение 1 TWD к HKD

За последние 30 дней максимальный курс TWD к HKD составил 0,2436, а минимальный — 0,2409. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2423. Изменение курса TWD к HKD в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к HKD составил 0,2460, а минимальный — 0,2400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2430. Изменение курса TWD к HKD в процентном соотношении составило 0.81.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,6550,933
1 SGD0,75410,5841,0481,1465,862115,1070,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96210,04197,1461,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8040,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Гонконгский доллар
1 TWD0,24206 HKD
5 TWD1,21029 HKD
10 TWD2,42058 HKD
20 TWD4,84116 HKD
50 TWD12,10290 HKD
100 TWD24,20580 HKD
250 TWD60,51450 HKD
500 TWD121,02900 HKD
1000 TWD242,05800 HKD
2000 TWD484,11600 HKD
5000 TWD1 210,29000 HKD
10000 TWD2 420,58000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Новый тайваньский доллар
100 HKD413,12400 TWD
200 HKD826,24800 TWD
300 HKD1 239,37200 TWD
500 HKD2 065,62000 TWD
1000 HKD4 131,24000 TWD
2000 HKD8 262,48000 TWD
2500 HKD10 328,10000 TWD
3000 HKD12 393,72000 TWD
4000 HKD16 524,96000 TWD
5000 HKD20 656,20000 TWD
10000 HKD41 312,40000 TWD
20000 HKD82 624,80000 TWD