1 тысяча саудовских риялов в панамские бальбоа

Сконвертируйте SAR в PAB по реальному обменному курсу

1000 sar
266.62 pab

1.00000 SAR = 0.26662 PAB

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SAR к PAB

1 мин. назад 1 SAR → 0 PAB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Панамский бальбоа
1 SAR0.26662 PAB
5 SAR1.33312 PAB
10 SAR2.66624 PAB
20 SAR5.33248 PAB
50 SAR13.33120 PAB
100 SAR26.66240 PAB
250 SAR66.65600 PAB
500 SAR133.31200 PAB
1000 SAR266.62400 PAB
2000 SAR533.24800 PAB
5000 SAR1333.12000 PAB
10000 SAR2666.24000 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Саудовский риял
1 PAB3.75060 SAR
5 PAB18.75300 SAR
10 PAB37.50600 SAR
20 PAB75.01200 SAR
50 PAB187.53000 SAR
100 PAB375.06000 SAR
250 PAB937.65000 SAR
500 PAB1875.30000 SAR
1000 PAB3750.60000 SAR
2000 PAB7501.20000 SAR
5000 PAB18753.00000 SAR
10000 PAB37506.00000 SAR