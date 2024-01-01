История обменного курса кенийский шиллинг–нигерийские найры

Обменный курс кенийских шиллинга/нигерийские найры сейчас составляет 13,150, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.578% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 13,304, и минимумом, равным 13,141, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.867%.