История обменного курса евро–коморские франки

Обменный курс евро/коморские франки сейчас составляет 491,967, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/коморские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 492,005, и минимумом, равным 491,949, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.008% увеличение стоимости.