Малавийская квача (MWK)
Название валюты
Малавийская квача
Символ валюты
MK
Обменный курс для MWK
|USD
|EUR
|AUD
|CAD
|SGD
|GBP
|INR
|ZAR
|Из MWK
|0.00058
|0.00053
|0.00086
|0.00079
|0.00078
|0.00045
|0.04835
|0.01050
|В MWK
|1729.93000
|1889.34000
|1164.93000
|1264.15000
|1289.60000
|2245.02000
|20.68450
|95.21170
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