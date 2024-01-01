Белизские доллары в польские злотые

Сконвертируйте BZD в PLN по реальному обменному курсу

1 000 bzd
1 971,45 pln

BZ$1,000 BZD = zł1,971 PLN

Среднерыночный курс в 04:27
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1 BZD в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,02442,0463
Низкий1,95011,9501
В среднем1,98901,9927
Изменить-2.03%-2.52%
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Соотношение 1 BZD к PLN

За последние 30 дней максимальный курс BZD к PLN составил 2,0244, а минимальный — 1,9501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9890. Изменение курса BZD к PLN в процентном соотношении составило -2.03.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к PLN составил 2,0463, а минимальный — 1,9501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9927. Изменение курса BZD к PLN в процентном соотношении составило -2.52.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6451,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0260,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Польский злотый
1 BZD1,97145 PLN
5 BZD9,85725 PLN
10 BZD19,71450 PLN
20 BZD39,42900 PLN
50 BZD98,57250 PLN
100 BZD197,14500 PLN
250 BZD492,86250 PLN
500 BZD985,72500 PLN
1000 BZD1 971,45000 PLN
2000 BZD3 942,90000 PLN
5000 BZD9 857,25000 PLN
10000 BZD19 714,50000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Белизский доллар
1 PLN0,50724 BZD
5 PLN2,53621 BZD
10 PLN5,07241 BZD
20 PLN10,14482 BZD
50 PLN25,36205 BZD
100 PLN50,72410 BZD
250 PLN126,81025 BZD
500 PLN253,62050 BZD
1000 PLN507,24100 BZD
2000 PLN1 014,48200 BZD
5000 PLN2 536,20500 BZD
10000 PLN5 072,41000 BZD