История обменного курса боливийский боливиано–тунисские динары

Обменный курс боливийский боливиано/тунисские динары сейчас составляет 0,449, отражая изменение в размере -0.040% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.500% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/тунисские динары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,452, и минимумом, равным 0,448, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.542% уменьшение стоимости.