История обменного курса боливийский боливиано–сербские динары

Обменный курс боливийский боливиано/сербские динары сейчас составляет 15,564, отражая изменение в размере 0.189% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.322% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/сербские динары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 15,628, и минимумом, равным 15,492, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.574% уменьшение стоимости.