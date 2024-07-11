История обменного курса боливийский боливиано–катарские риалы

Обменный курс боливийский боливиано/катарские риалы сейчас составляет 0,529, отражая изменение в размере -0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.086% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/катарские риалы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,529, и минимумом, равным 0,526, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.