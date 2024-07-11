История обменного курса боливийский боливиано–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс боливийский боливиано/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,560, отражая изменение в размере 0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.188% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,560, и минимумом, равным 0,556, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.502% уменьшение стоимости.