История обменного курса боливийский боливиано–казахстанские тенге

Обменный курс боливийский боливиано/казахстанские тенге сейчас составляет 69,272, отражая изменение в размере 0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.867% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 69,272, и минимумом, равным 68,429, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.542% уменьшение стоимости.