История обменного курса боливийский боливиано–индийские рупии

Обменный курс боливийский боливиано/индийские рупии сейчас составляет 12,101, отражая изменение в размере -0.182% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.083% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/индийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 12,135, и минимумом, равным 12,044, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.551% уменьшение стоимости.