История обменного курса боливийский боливиано–хорватские куны

Обменный курс боливийский боливиано/хорватские куны сейчас составляет 1,016, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/хорватские куны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,019, и минимумом, равным 1,013, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.540% уменьшение стоимости.