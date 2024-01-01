История обменного курса боливийский боливиано–грузинские лари

Обменный курс боливийский боливиано/грузинские лари сейчас составляет 0,390, отражая изменение в размере -0.456% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/грузинские лари колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,396, и минимумом, равным 0,390, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.