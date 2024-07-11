История обменного курса боливийский боливиано–аргентинские песо

Обменный курс боливийский боливиано/аргентинские песо сейчас составляет 133,629, отражая изменение в размере -0.259% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.396% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/аргентинские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 133,976, и минимумом, равным 132,582, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.