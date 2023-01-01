1 بيزو فلبيني إلى جنيه مانكس

تحويل PHP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠١ imp

1.00000 PHP = 0.01443 IMP

Mid-market exchange rate at 00:44
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366450.93231.534920.8085711310.95149.6057.30125
1CAD0.73182310.6822891.123290.591731959.384109.4845.34323
1EUR1.07261.4656511.646350.867251406.12160.4657.83132
1AUD0.65150.8902420.60740310.526784854.08497.46774.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه جزيرة مان
1 PHP0.01443 IMP
5 PHP0.07215 IMP
10 PHP0.14430 IMP
20 PHP0.28859 IMP
50 PHP0.72148 IMP
100 PHP1.44296 IMP
250 PHP3.60740 IMP
500 PHP7.21480 IMP
1000 PHP14.42960 IMP
2000 PHP28.85920 IMP
5000 PHP72.14800 IMP
10000 PHP144.29600 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Philippine Peso
1 IMP69.30180 PHP
5 IMP346.50900 PHP
10 IMP693.01800 PHP
20 IMP1386.03600 PHP
50 IMP3465.09000 PHP
100 IMP6930.18000 PHP
250 IMP17325.45000 PHP
500 IMP34650.90000 PHP
1000 IMP69301.80000 PHP
2000 IMP138603.60000 PHP
5000 IMP346509.00000 PHP
10000 IMP693018.00000 PHP