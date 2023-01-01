كولون كوستاريكي إلى تالا ساموي

تحويل CRC إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٥٫١٨ wst

1.00000 CRC = 0.00518 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CRC إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55671.438211.663360.964818.202
1GBP1.1547311.2301102.2561.66071.920681.1140921.0179
1USD0.93870.812942183.12841.350051.56140.9057517.0863
1INR0.01129220.009779350.012029610.01624050.0187830.01089580.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Samoan Tala
1 CRC0.00518 WST
5 CRC0.02590 WST
10 CRC0.05181 WST
20 CRC0.10362 WST
50 CRC0.25905 WST
100 CRC0.51809 WST
250 CRC1.29524 WST
500 CRC2.59047 WST
1000 CRC5.18094 WST
2000 CRC10.36188 WST
5000 CRC25.90470 WST
10000 CRC51.80940 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / كوستاريكا كولوين
1 WST193.01500 CRC
5 WST965.07500 CRC
10 WST1930.15000 CRC
20 WST3860.30000 CRC
50 WST9650.75000 CRC
100 WST19301.50000 CRC
250 WST48253.75000 CRC
500 WST96507.50000 CRC
1000 WST193015.00000 CRC
2000 WST386030.00000 CRC
5000 WST965075.00000 CRC
10000 WST1930150.00000 CRC