中非法郎兌墨西哥比索匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌墨西哥比索的匯率目前為0.031，較昨日改變了0.865%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了3.501%。

在過去一星期，中非法郎兌墨西哥比索的匯率波動，在29-07-2024高見0.031，並在23-07-2024低見0.030。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.753%。