中非法郎兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌以色列錫克爾的匯率目前為0.006，較昨日改變了0.670%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.982%。

在過去一星期，中非法郎兌以色列錫克爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.006，並在23-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.904%。