10 中非法郎兌匈牙利福林

以實時匯率將XAF兌換成HUF

10 xaf
6 huf

FCFA1.000 XAF = Ft0.5989 HUF

在02:59的市場匯率中間價
關注此匯率

我們無法以所選的貨幣路線進行匯款

我們正致力解決此問題。請登記以接收最新消息，我們會儘快通知你。

接收服務推出時的最新資訊

Loading

1 XAF兌HUF匯率過去30日過去90日
0.60230.6072
0.59390.5853
一般0.59820.5965
更改-0.54%0.63%
查看完整記錄

XAF兌HUF的統計資料

在過去30日，XAF兌HUF的匯率高見0.6023，低見0.5939，平均匯率則為0.5982。XAF兌HUF的波動率為-0.54。

在過去90日，XAF兌HUF的匯率高見0.6072，低見0.5853，平均匯率則為0.5965. XAF兌HUF的波動率為0.63。

追蹤市場匯率

外幣匯率換算

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.461.3850.9240.7781.3441.52783.734
1 ZAR0.05410.0750.050.0420.0730.0834.536
1 CAD0.72213.32410.6670.5620.971.10260.438
1 EUR1.08219.971.49910.8421.4541.65290.583

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將中非法郎兌換成匈牙利福林

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇XAF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前XAF兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

中非法郎熱門貨幣組合

XAF兌USD

XAF兌ZAR

XAF兌CAD

XAF兌EUR

XAF兌GBP

XAF兌SGD

XAF兌AUD

XAF兌INR

更改貨幣轉換器的來源貨幣

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
非洲金融共同體法郎匈牙利福林兌換率
1 XAF0.59888 HUF
5 XAF2.99442 HUF
10 XAF5.98883 HUF
20 XAF11.97766 HUF
50 XAF29.94415 HUF
100 XAF59.88830 HUF
250 XAF149.72075 HUF
500 XAF299.44150 HUF
1000 XAF598.88300 HUF
2000 XAF1,197.76600 HUF
5000 XAF2,994.41500 HUF
10000 XAF5,988.83000 HUF
匈牙利福林非洲金融共同體法郎兌換率
2000 HUF3,339.54000 XAF
5000 HUF8,348.85000 XAF
10000 HUF16,697.70000 XAF
15000 HUF25,046.55000 XAF
20000 HUF33,395.40000 XAF
30000 HUF50,093.10000 XAF
40000 HUF66,790.80000 XAF
50000 HUF83,488.50000 XAF
60000 HUF100,186.20000 XAF
100000 HUF166,977.00000 XAF
150000 HUF250,465.50000 XAF
200000 HUF333,954.00000 XAF