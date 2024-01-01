中非法郎兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌匈牙利福林的匯率目前為0.599，較昨日改變了0.543%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.837%。

在過去一星期，中非法郎兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見0.601，並在23-07-2024低見0.594。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.281%。