中非法郎兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌圭亞那元的匯率目前為0.344，較昨日改變了-0.643%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.633%。

在過去一星期，中非法郎兌圭亞那元的匯率波動，在23-07-2024高見0.346，並在30-07-2024低見0.344。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.286%。