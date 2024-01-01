中非法郎兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌甘比亞達拉西的匯率目前為0.112，較昨日改變了-1.180%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.396%。

在過去一星期，中非法郎兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見0.114，並在24-07-2024低見0.112。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.149%。