中非法郎兌加纳塞地匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌加纳塞地的匯率目前為0.024，較昨日改變了-0.386%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.389%。

在過去一星期，中非法郎兌加纳塞地的匯率波動，在23-07-2024高見0.025，並在24-07-2024低見0.024。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.198%。