中非法郎兌根西島鎊匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌根西島鎊的匯率目前為0.001，較昨日改變了-0.210%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.048%。

在過去一星期，中非法郎兌根西島鎊的匯率波動，在29-07-2024高見0.001，並在24-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.142%。