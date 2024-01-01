中非法郎兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.004，較昨日改變了-0.231%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.504%。

在過去一星期，中非法郎兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.005，並在26-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.256%。