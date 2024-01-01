中非法郎兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌多明尼加比索的匯率目前為0.098，較昨日改變了-0.372%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.457%。

在過去一星期，中非法郎兌多明尼加比索的匯率波動，在23-07-2024高見0.098，並在29-07-2024低見0.098。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.313%。