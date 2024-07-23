中非法郎兌捷克克朗匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌捷克克朗的匯率目前為0.039，較昨日改變了0.245%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.585%。

在過去一星期，中非法郎兌捷克克朗的匯率波動，在24-07-2024高見0.039，並在23-07-2024低見0.039。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.251%。