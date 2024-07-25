中非法郎兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.169，較昨日改變了-0.031%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.016%。

在過去一星期，中非法郎兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在25-07-2024高見0.169，並在29-07-2024低見0.168。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.167%。