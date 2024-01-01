中非法郎兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為0.868，較昨日改變了-0.639%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.077%。

在過去一星期，中非法郎兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在23-07-2024高見0.878，並在30-07-2024低見0.868。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.484%。