中非法郎兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌哥倫比亞比索的匯率目前為6.695，較昨日改變了0.385%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.997%。

在過去一星期，中非法郎兌哥倫比亞比索的匯率波動，在25-07-2024高見6.737，並在23-07-2024低見6.612。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.757%。