中非法郎兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌智利比索的匯率目前為1.577，較昨日改變了-0.148%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.698%。

在過去一星期，中非法郎兌智利比索的匯率波動，在29-07-2024高見1.581，並在24-07-2024低見1.560。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.668%。