中非法郎兌瑞士法郎匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌瑞士法郎的匯率目前為0.001，較昨日改變了-0.029%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.009%。

在過去一星期，中非法郎兌瑞士法郎的匯率波動，在23-07-2024高見0.001，並在25-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.352%。