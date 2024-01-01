中非法郎兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌巴西雷亞爾的匯率目前為0.009，較昨日改變了-1.070%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.115%。

在過去一星期，中非法郎兌巴西雷亞爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.009，並在23-07-2024低見0.009。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.874%。