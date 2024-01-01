中非法郎兌百慕達元匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌百慕達元的匯率目前為0.002，較昨日改變了-0.459%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.664%。

在過去一星期，中非法郎兌百慕達元的匯率波動，在23-07-2024高見0.002，並在29-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.167%。